Protesta pastori | bloccata squadra Cagliari

Gli industriali fanno cartello sul prezzo del latte - Protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...

Sardegna : continua la Protesta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

Sardegna - il prezzo del latte è troppo basso : nuova Protesta dei pastori sardi - Sky TG24 - : Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte, sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 ...