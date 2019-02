Nuova protesta dei gilet gialli | il ministro francese Loiseau attacca Di Maio

Sardegna - il prezzo del latte è troppo basso : Nuova protesta dei pastori sardi - Sky TG24 - : Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte , sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 ...

Gilet gialli - oggi Nuova protesta : 10.31 I ' Gilet gialli ' sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia. I primi gruppi arrivati sono pacifici e a volto scoperto.Secondo uno dei leader, Eric Drouet, sono diretti a Bastiglia,quindi agli Champs-Elysées e all'Arco di Trionfo. Cinque manifestanti sono stati fermati dalla polizia mentre erano in auto nei pressi di Bourges dov'è in programma una manifestazione nazionale.Alla guida c'era un uomo sotto ...

Manovra - Nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...