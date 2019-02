Casting per comparse di una nuova serie TV di Mediaset e per modelle dell'agenzia MVM : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di varie comparse per la realizzazione di una importante serie televisiva, che andrà in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Il Processo. Le riprese verranno poi effettuate integralmente a Mantova e tra gli interpreti principali ci sarà la nota attrice Vittoria Puccini....Continua a leggere

Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019 : stipendio e ruoli ricercati : Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: stipendio e ruoli ricercati A febbraio al via numerosi Casting in Mediaset e Rai. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting concorrenti per il programma TV Mediaset condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin. Per partecipare al Casting, ...

Casting per musicisti alla RAI e per ragazze di bellissima presenza a Mediaset : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di musicisti, diplomati in violino, contrabbasso e corno, per l'Orchestra Sinfonica della RAI. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di ragazze di bellissima presenza per programmi in onda su reti Mediaset e prodotti da SDL2005. musicisti per la RAI La RAI promuove un importante selezione tramite concorso per musicisti da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo ...