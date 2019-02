Abruzzo alle urne per nuovo governatore | primo test sovranisti

Elezioni regionali in Abruzzo - test per le alleanze : La terra d'Abruzzo, che Gabriele D'Annunzio definiva "forte e gentile", domani vota per le Elezioni regionali. Alle urne andranno poco più di un milione di cittadini per eleggere presidente della ...

Scossa di terremoto in Abruzzo alle 9.09 : sisma avvertito nettamente a L'Aquila : Una Scossa di terremoto di entità moderata si è verificata oggi alle ore 9.09 in Abruzzo. La Scossa è stata di magnitudo 3.6 sulla scala Richter secondo le rilevazioni dell'istituto nazionale...

Maltempo sulla costa - danni ingenti alle strutture in Abruzzo : Pescara - costa abruzzese in ginocchio per le mareggiate che nei giorni scorsi hanno interessato quasi l'intero litorale abruzzese, nei tratti del teramano, pescarese e chietino, con danni per decine di migliaia di euro. A Pineto (Teramo) danni sono stati arrecati al lungomare e alla pista ciclabile. danni anche lungo il tratto di costa pescarese. A denunciare la situazione difficile, dopo gli eventi della notte scorsa è Riccardo ...

Guida alle regionali in Abruzzo : Si vota fra una decina di giorni: secondo i sondaggi il centrodestra è in vantaggio, mentre centrosinistra e Movimento 5 Stelle si contendono il secondo posto

Allerta Meteo Abruzzo : nevicate tra stasera e domani : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione dei dati forniti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, comunica che nella giornata di oggi, 24 e di domani 25 gennaio, saranno possibili nevicate su tutto l’Abruzzo con quantitativi inferiori rispetto a quelli previsti nei giorni precedenti. Per la giornata di sabato 26 gennaio, è previsto un temporaneo miglioramento che interesserà gran parte del ...

Allerta meteo - ancora nevicate previste domani sull'Abruzzo : L'Aquila - Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile rende noto che nelle giornate del 24 gennaio e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l'Abruzzo. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno nevoso interesserà le aree al ...

Allerta meteo - ancora nevicate previste domani sull'Abruzzo : L'Aquila - Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile rende noto che nelle giornate del 24 gennaio e del 25 gennaio saranno possibili nevicate su tutto l'Abruzzo. Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno nevoso interesserà le aree al ...

Prima di tutto le imprese : Confesercenti apre un dibattito con i candidati alle elezioni regionali in Abruzzo : Sono di obiettivi imprescindibili per la Confesercenti, senza i quali non sarà possibile contrastare disuguaglianza e povertà, favorire lo sviluppo di un'economia circolare, ridurre i divari e ...

Allerta Meteo Abruzzo : maltempo e neve a bassa quota : Torna il maltempo in Abruzzo: un avviso di condizioni Meteo avverse a partire dalla tarda serata di oggi è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Per le successive 24/36 ore, infatti, come segnalato anche sul sito della regione Abruzzo (http://allarMeteo.regione.Abruzzo.it) e come annunciato dal centro funzionale d’Abruzzo, si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. maltempo ...

Regionali in Abruzzo - la Lega ritrova l'alleanza con il centrodestra - contro i 5 stelle - : Marsilio è appoggiato da sei liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Azione Politica, Popolo della Famiglia - Popolari per l'Italia, Udc-Dc-Idea. sei regioni al voto nel 2019 12 dicembre 2018 ...

"Il mio Abruzzo civico". Intervista a Giovanni Legnini - candidato del centrosinistra alle regionali : Giovanni Legnini, perché ha deciso di candidarsi a presidente della Regione Abruzzo?Perché me lo hanno chiesto tantissimi cittadini, la maggioranza dei sindaci abruzzesi di ogni estrazione, che con il loro nome e cognome e controvento politico hanno inteso rivolgermi un appello pubblico. Sarebbe stato molto più difficile dire di no e restare immobile di fronte alla deriva politica in atto nel Paese. È questo il ...

Allerta Meteo Abruzzo : nevicate previste per le prossime 24-36 ore : Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse nel quale si legge che dalla tarda serata di oggi, mercoledi’ 9 gennaio e per le successive 24-36 ore, sull’Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suolo “da deboli a moderati”, fino ad “abbondanti” a quote collinari e montane. A seguito dell’avviso Meteo, la ...

Allerta Meteo Abruzzo : attivata la colonna della Protezione Civile : A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha posto in preAllerta la colonna Mobile regionale di Protezione Civile. Dal pomeriggio di ieri 2 gennaio 2019, a seguito del progressivo calo delle temperature e ...

Maltempo Abruzzo : nevischio dalle prime luci dell’alba - pochi disagi : In Abruzzo si registra nevischio dalle prime luci dell’alba: non si segnalano particolari disagi. In considerazione dell’allerta meteo e per il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità, molte persone hanno preso d’assalto i supermercati nelle scorse ore. L'articolo Maltempo Abruzzo: nevischio dalle prime luci dell’alba, pochi disagi sembra essere il primo su Meteo Web.