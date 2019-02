Viminale | Dietrofront Francia su Sea Watch

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non vogliono più i clandestini" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Sea Watch - Viminale : “Dietrofront di Parigi - non prende migranti economici. Anche i francesi non vogliono clandestini” : La Francia, come la Germania, si era detta pronta ad accogliere 50 migranti a bordo della Sea Watch, che il 31 gennaio è arrivata in porto a Catania dopo essere rimasta 8 giorni fermi davanti al porto di Siracusa. Ma ora, fa sapere il Viminale, Parigi ha cambiato idea e ha fatto sapere al Viminale che “prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l’Italia per chiedere ...