Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 17 | 10

Manuel Bortuzzo - convalidati i due fermi/ Ultime Notizie - tentato omicidio : riconosciuta la premeditazione : Manuel Bortuzzo, gip di Roma convalida i fermi dei due indagati: 'programmarono un brutale omicidio senza motivo', scena muta in carcere.

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno un’apertura la produzione industriale a dicembre segna rispetto a novembre un calo dello 0,3% lo rileva l’Istat spiegando che si tratta della quarta con traduzione consecutiva su Basiano all’indice corretto per gli effetti di calendario di ribasso del 5,5% si tratta della diminuzione tendenziale più accentuata dal dicembre del 2012 a ...

Brasile - incendio al centro sportivo del Flamengo : 10 morti/ Ultime Notizie video : rogo devastante - 3 feriti : incendio Flamengo, rogo nel centro sportivo del club brasiliano: 10 morti e ci sono feriti gravi. Il commento di Leonardo e la vicinanza della Chapecoense.

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli richiamo della Francia e l’Italia Non è permanente ma era importante dare un segnale l’ho detto il portavoce del governo francese Benjamin griveaux ai microfoni di Parigi Dunque sembra smorzare i toni dopo sono andata ieri con il ritiro dell’ambasciatore intanto dal dominare Ti segnalo un dietrofront d’oltralpe sulla vicenda sugli ...

FLAMENGO - INCENDIO AL CENTRO SPORTIVO : 10 MORTI/ Ultime Notizie Brasile - Leonardo : 'Inseguivano un sogno' : INCENDIO FLAMENGO, rogo nel CENTRO SPORTIVO del club brasiliano: 10 MORTI e ci sono feriti gravi. Il commento di Leonardo e la vicinanza della Chapecoense.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Ponte Morandi : iniziata la demolizione 'visiva' - 8 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Sono iniziate le operazioni di demolizione del Ponte Morandi, giù la trave fra le pile 7 e 8. , 8 febbraio 2019,

Emiliano Sala è morto : corpo ritrovato nell’aereo - le Ultime notizie : Emiliano Sala è morto: corpo ritrovato nell’aereo, le ultime notizie La notizia era nell’aria e mancava solo l’ufficialità: Emiliano Sala è morto. È suo il corpo ritrovato nell’aereo precipitato il 21 gennaio 2019 nella Manica. A dare la notizia le autorità britanniche, che hanno dunque chiuso definitivamente un caso dal finale tuttavia disgraziatamente scontato. In un tweet, il commissariato di polizia di Dorset ha annunciato al mondo ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in Italia lo spread è calato a dicembre dimostrando che sulla manovra abbiamo preso la giusta decisione immaginiamo cosa sarebbe successo se non l’avessimo fatto la firma il commissario gli affari economici Pierre moscovici presentando le previsioni economiche il premier Giuseppe Conte è il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli saranno ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Annamaria Franzoni è una donna libera Quando è nata nel 2008 ho 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele di 3 anni a Cogne il 30 gennaio 2002 nelle scorse settimane è stata informata dal tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena espiata con mesi di anticipo rispetto alle previsioni potendo usufruire di molti giorni di liberazione anticipata per ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Sea Watch 3 : dietrofront Francia sui migranti - 8 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. dietrofront della Francia in merito all'accoglimento dei migranti della Sea Watch 3: è polemica , 8 febbraio 2019,

Flamengo - incendio devasta centro sportivo/ Ultime Notizie - bilancio tragico : 10 morti e 3 feriti gravi : incendio Flamengo, rogo nel centro sportivo del club brasiliano: almeno 10 morti ma ci sono feriti gravi. Ignota la causa, le Ultime notizie.

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Annamaria Franzoni è una donna libera Quando è nata nel 2008 ho 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele di 3 anni a Cogne il 30 gennaio 2002 nelle scorse settimane è stata informata dal tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena espiata con mesi di anticipo rispetto alle previsioni potendo usufruire di molti giorni di liberazione anticipata per ...

Emiliano Sala - trovato il corpo/ Ultime Notizie - è del calciatore il cadavere trovato in fondo alla Manica : Emiliano Sala è morto: nelle scorse ore è stato identificato il corpo trovato in fondo alla Manica, nell'aereo precipitato due settimane fa

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...