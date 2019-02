Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Annamaria Franzoni è una donna libera Quando è nata nel 2008 ho 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele di 3 anni a Cogne il 30 gennaio 2002 nelle scorse settimane è stata informata dal tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena espiata con mesi di anticipo rispetto alle previsioni potendo usufruire di molti giorni di liberazione anticipata per ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Sea Watch 3 : dietrofront Francia sui migranti - 8 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. dietrofront della Francia in merito all'accoglimento dei migranti della Sea Watch 3: è polemica , 8 febbraio 2019,

Flamengo - incendio devasta centro sportivo/ Ultime Notizie - bilancio tragico : 10 morti e 3 feriti gravi : incendio Flamengo, rogo nel centro sportivo del club brasiliano: almeno 10 morti ma ci sono feriti gravi. Ignota la causa, le Ultime notizie.

Emiliano Sala - trovato il corpo/ Ultime Notizie - è del calciatore il cadavere trovato in fondo alla Manica : Emiliano Sala è morto: nelle scorse ore è stato identificato il corpo trovato in fondo alla Manica, nell'aereo precipitato due settimane fa

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...

Pensioni Ultime Notizie : torna l’Imu con Quota 100 - Di Maio smentisce : Pensioni ultime notizie: torna l’Imu con Quota 100, Di Maio smentisce Dopo la commissione Ue ci ha pensato anche il Fondo monetario internazionale a comunicare basse stime di crescita del Pil per l’Italia. Sulle Pensioni ultime notizie non possono non guardare ai dati recentemente emersi, che vedono l’Italia praticamente ferma rispetto al resto d’Europa sul fattore crescita. Anche il Fondo monetario internazionale non vede prospettive ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : taglio del numero dei parlamentari - M5S procede - 8 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: La Francia richiama l'ambasciatore in Italia; Tonfo a piazza Affari; la Franzoni ritorna in libertà , 8 febbraio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 08-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e venerdì 8 Febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Francia richiama l’ambasciatore a Roma per consultazioni dopo l’incontro di Di Maio con alcuni leader dei gilet gialli si parla di attacchi senza precedenti e senza fondamento presenti in reazioni di Conte Di Maio Salvini rapporto con la Francia non in discussione dice premier ma il Quirinale è preoccupato e chiede di ristabilire la fiducia reciproca ...

Bimbo di 3 anni torna a casa dall'asilo e muore/ Ultime Notizie Bordighera - non soffriva di alcuna patologia : Dramma a Bordighera: un Bimbo è morto dopo essere tornato a casa dall'asilo, domani verrà effettuato l'esame autoptico. Le Ultime notizie