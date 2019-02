Toshiba Portégé X30T è il notebook e tablet 2-in-1 con autonomia da vendere | ma design un

ilfattoquotidiano

: RT @notebookitalia: Atteso ad ottobre, Toshiba Portégé X30T-E è ora ufficialmente in vendita anche in Italia in 5 SKU: Core i5/i7 di 8th ge… - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: Atteso ad ottobre, Toshiba Portégé X30T-E è ora ufficialmente in vendita anche in Italia in 5 SKU: Core i5/i7 di 8th ge… - Media_World : È stato annunciato l’arrivo in Italia del notebook business 2-in-1 Toshiba Portégé X30T-E. Grazie alla sua struttur… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ilè unindirizzato ai professionisti che necessitano di un prodotto sottile, versatile e con un’particolarmente prolungata. Si tratta di un 2-in-1, quindi si può usare come, beneficiando anche del sostegno posteriore, oppure come portatile, agganciando la tastiera magnetica. Il modello-E-176 che abbiamo provato costa 1939 euro e offre una configurazione di base, che però si è dimostrata più che sufficiente per soddisfare la stragrande maggioranza delle esigenze professionali. Volendo ci sono allestimenti più potenti.I punti a favore che abbiamo rilevato sono senza dubbio l’, lo schermo antiriflesso e le numerose connessioni presenti sulla tastiera staccabile. Ilpotrebbe non piacere ai palati più raffinati, anche per via delle cornici spesse intorno allo schermo, che ormai sono un po’ fuori moda. ...