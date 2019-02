Sul corpo di Stefano Cucchi c’erano 2 fratture recenti causate da un evento traumatico

India - bimba di 5 anni stuprata e uccisa/ Orrore a Mumbai : corpo straziato e lasciato Sul ciglio della strada : India, bimba di 5 anni stuprata e uccisa. Ancora Orrore a Mumbai: il corpo straziato della piccola lasciato sul ciglio della strada

Emiliano Sala - è suo il corpo recuperato dall'aereo Sul fondo della Manica : E' arrivata la notizia ufficiale dalla polizia del Dorset: "Il corpo rinvenuto nel velivolo è stato formalmente identificato...

Tragedia Emiliano Sala : è suo il corpo trovato nel relitto dell’aereo Sul fondo della Manica : 1/20 ...

Isola dei famosi - il dramma di Paolo Brosio Sul suo corpo : costretto a lasciare il gioco : dramma per Paolo Brosio. Le sue gambe sono dilaniate dai morsi dei mosquitos. Il day time di Canale 5 dell'Isola dei famosi ha ripercorso tutti i momenti che hanno portato il concorrente a lasciare l'Isola per ricoverarsi per accertamenti e cure mediche. Dalle lacrime per i dolori insopportabili all

Vercelli - brucia la ex : ustioni Sul 45% del corpo/ Ultime notizie - l'aggressore 'Ero in preda ad un raptus' : A Vercelli un uomo ha tentato di dare fuoco alla sua ex provocandole ustioni sul 45% del corpo. l'aggressore si è costituito "Ero in preda ad un raptus"

“Sul corpo delle donne” : storie di violenze e diritti negati : “Sul corpo delle donne”: storie di violenze e diritti negati. In libreria il nuovo saggio di denuncia di Ilenia Menale. Nata dall’esigenza di informare e sensibilizzare la popolazione sul sempre più diffuso e grave caso delle cosiddette “violenze di genere”, ed istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si celebra ogni 25 novembre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le ...

Emiliano Sala - individuato un corpo nell'aereo precipitato nella Manica : giallo Sull'identità : È stato individuato un corpo nell'aereo ritrovato sul fondo del canale della Manica, lo stesso che trasportava il giocatore argentino Emiliano Sala. La conferma è arrivata dal Dipartimento dei ...

Il 30 gennaio 1969 i Beatles tennero il Rooftop Concert Sul tetto della Apple Corporation : Intrappolati nella spirale discendente che John Lennon definiva "morte lenta", il 30 gennaio 1969 i Beatles tennero il Rooftop Concert sul tetto della Apple Corporation, in quella Savile Row in cui si riunirono i passanti increduli e forse ignari di assistere a uno show destinato ad entrare nella storia. I Fab Four, infatti, avevano interrotto le loro esibizioni dal vivo dal 1966, impossibilitati a continuare a stare sul palco tra le urla dei ...

Stefania Crotti - l’autopsia Sul corpo della donna uccisa dall’ex amante del marito : “Forse è stata arsa viva” : Le prime indiscrezioni sull’autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti confermano al presenza di quattro fori sul cranio della donna uccisa e poi data alle fiamme a Gorlago, nella Bergamasca, da Chiara Alessandri, l’ex amante del marito. Fori che, secondo chi indaga, sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere carbonizzato trovato venerdì scorso ad Erbusco nel ...

Julen - l’autopsia Sul corpo del bimbo : «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto