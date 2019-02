Serie A | Chievo-Roma 0-3 | El Shaarawy e Dzeko cantano per il quarto posto

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : gol di El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : Comincia con la contestazione, contro giocatori e dirigenza, e finisce col sollievo dell'aggancio notturno al 4° posto in condominio con la Lazio . In mezzo, c'è una Roma che batte con merito un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì - Chievo battuto 3-0 : tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di Calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i ...

Anticipo Serie A - Chievo-Roma 0-3 : 22.24 La Roma vince nettamente a Verona e aggancia la Lazio al quarto posto. In un quarto d'ora o poco più i giallorossi mettono in discesa la gara. Al 9' ottimo scatto di El Shaarawy su verticalizzazione di Nzonzi, con la complicità di un'incertezza difensiva il 'faraone' batte Sorrentino. Al 16' Dzeko salta Hetemaj e infila da posizione defilata.Chievo volenteroso ma scarsamente incisivo. Al 51' Kolarov fa tris dopo un pregevole triangolo ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Roma - Serie A 08/02/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Roma, Serie A 08/02/2019Chievo e Roma si sfideranno nel venerdì sera, anticipo della quarta giornata di ritorno. Nell’andata, rocambolesco 2-2 all’Olimpico.Verona – Di Carlo schiererà Dioussè dal 1′ in un 3-5-2 che vedrà come esterni Schelotto e De Paoli. In porta ci sarà Sorrentino, mentre i 3 centrali saranno Bani, Rossettini e Barba. Gli interni di centrocampo saranno ...

