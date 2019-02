Mini | una special edition per i suoi 60 anni

Centrodestra - il giornalista : “Uniti a livello nazionale?”. Berlusconi : “Lo chieda a Salvini”. E il Ministro risponde con una battuta : “Perché il Centrodestra è diviso a livello nazionale mentre qui, in Abruzzo, sostenete lo stesso candidato?”. La domanda di un giornalista, nel corso della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le Regionali abruzzesi del Centrodestra (che candida Marco Marsilio), è rivolta a Silvio Berlusconi, che replica: “Lo deve chiedere al ministro dell’Interno”. Matteo Salvini, però, risponde con una ...

Sci alpino - DoMinik Paris : “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer : “Sarà una gara con distacchi Minimi” : Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il ...

Più una battuta d'arresto che una vera recessione - dice il Ministro Tria : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulla congiuntura economica. 'Ci aspettiamo un effetto positivo dal diradarsi delle incertezze ...

A cosa serve e come funziona il Tribunale dei Ministri : come nel caso dell'ex ministro dell'Interno e poi degli Esteri Angelino Alfano per il trasferimento di un prefetto e per l'utilizzo dei voli di Stato; o dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè e la Minigonna che svela il segreto : una 26enne crolla in diretta : Regina del palco alla seconda serata del Festival di Sanremo, Loredana Bertè ha scelto un abito ancora più corto rispetto a quello sfoggiato per la prima esibizione. La cantante ha messo in mostra ancora una volta le sue gambe. I telespettatori sono impazziti e diversi utenti sui social s'interrogav

Il Sole è in “letargo” : senza macchie da oltre una settimana - segnale di “Minimo Solare” : Sulla superficie del Sole non si osservano macchie solari da oltre una settimana: un segnale che conferma la fase di minimo solare in corso, un periodo che non va sottovalutato. Attività solare e minimo solare L’attività solare viene misurata in base al numero di macchie solari che compaiono in modo ciclico sulla superficie della nostra stella. Il minimo solare è il periodo di minore attività del Sole nel ciclo solare: durante questo periodo, ...

Gian Battista e Claire umiliati a UoMini e Donne/ La dama contro la De Filippi : 'Avete montato una farsa!' : Gian Battista e Claire, scoperto a Uomini e Donne l'accordo della coppia. Maria De Filippi e Gianni Sperti indignati, l'opinionista sbotta: 'Fate schifo!'

Battisti a Ciampino - Salvini e Bonafede archiviati. Richiesta inviata a tribunale Ministri : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione alle modalità dell'arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ...

UoMini e Donne - la controaccusa di Gian Battista : "È una trappola della redazione" - non c'è pace al Trono Over : Non c'è pace al Trono Over di Uomini e Donne: dopo le pesanti accuse su Gian Battista Ronza e Claire Turotti lanciate dalla stessa Maria De Filippi, è arrivata la controaccusa del cavaliere. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'uomo ha lanciato pesanti insinuazioni sulla redazio

Verso gli uoMini bionici - installata una mano robotica di nuova generazione : La medicina moderna, compresa la scienza delle protesi, è ancora basata almeno in parte sullo stesso concetto " che si è naturalmente evoluto e raffinato in 2.300 anni circa.

Sci alpino - Mondiali 2019 : esordio per gli uoMini. Paris e Innerhofer a caccia di una medaglia in superG : I Mondiali di sci alpino si sono aperti con la vittoria di Mikaela Shiffrin nel superG femminile e domani sarà il giorno dell’esordio degli uomini in quel di Are. In programma c’è sempre un superGigante, gara dal pronostico apertissimo e con tanti atleti che possono ambire alla vittoria. In stagione ci sono stati finora cinque vincitori diversi, a dimostrazione del grande equilibrio in questa specialità. Una situazione che viene ...

