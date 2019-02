Loredana Bertè duetta con Irene Grandi a Sanremo per Cosa Ti Aspetti Da Me | ed è subito

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : standing ovation per Loredana Bertè. Ligabue re del rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : Loredana Bertè ammalata - la sua esibizione è a rischio – FOTO e VIDEO : Siamo al giro di boa: inizia la semifinale del Festival di Sanremo. Come? Ma con una canzone di Claudio Baglioni, che domande! Quella di stasera è Acqua della Luna. Il dittatore artistico, come di consueto, viene raggiunto sul palco da una scintillante Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le parole si sprecano sull’armonia di questo Festival (si può dire che palle?) e si compiacciono sul numero di artisti che questa sera salirà sul ...

Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè : testo e spiegazione a Sanremo 2019 : Loredana Bertè torna con grande successo sul palco del Teatro Ariston per la 69esima edizione del Festival di Sanremo. A portarla in sfida è il brano Cosa ti aspetti da me che ha ricevuto già dalla prima serata della kermesse musicale un grande consenso. La canzone parla, appunto, di attese e desideri che ognuno di noi ripone nell’idea dell’amore. Rose viola: testo Sanremo e significato canzone di Ghemon testo di Cosa ti ...

Mia Martini : com’è morta - quando è morta. Età - altezza - malattia della sorella di Loredana Bertè : Mia Martini è stata senza dubbio una delle cantanti più apprezzate e di talento mai apparse nel panorama musicale italiano. È la seconda di quattro figlie, tra le quali la famosa cantante Loredana Berté, minore di tre anni e con la quale ha in comune la data del compleanno. Il padre, Giuseppe Radames Berté, e la madre Maria Salvina Dato, sono entrambi insegnanti. Il loro amore travagliato rende la convivenza familiare sempre più conflittuale e ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè regina del Festival a 68 anni : "Adesso mi è rimasto un solo sogno". Impensabile : Loredana Bertè non smette mai di stupire. Dopo la standing ovation ottenuta la seconda sera a Sanremo, la cantante sessantottenne appare sempre più inarrestabile. Infatti, ha confessato di avere ancora un sogno, fare la doppiatrice: "Magari di un film di Tim Burton: è l' unica cosa che non ho ancora

Loredana Bertè ringrazia Serena Rossi e svela : “Voglio giustizia!” : Sanremo: Loredana Bertè ringrazia Serena Rossi e Claudio Baglioni Uno dei momenti memorabili della terza serata del Festival di Sanremo 2019 targato Claudio Baglioni sarà sicuramente il grande omaggio di Serena Rossi a Mia Martini, con un’interpretazione da brividi di ‘Almeno Tu nell’Universo’. Dopo l’ovazione, scontata e sentita, del pubblico presente all’Ariston, Serena, che interpreta Mia Martini nella ...

Loredana Bertè a Sanremo 2019 - la rivelazione : “Vuole giustizia per Mimì” : Loredana Bertè a Sanremo 2019, parla l’amico Giovanni Ciacci: “Vuole giustizia per Mimì” Loredana Bertè al Festival di Sanremo ha conquistato tutti con il suo singolo. Le performance dell’artista, ad oggi, sono state tra le più apprezzate dal pubblico a casa e da quello presente in sala. Loredana inoltre, pur non esibendosi ieri, è stata – […] L'articolo Loredana Bertè a Sanremo 2019, la rivelazione: ...

Sanremo 2019 - perché la "Regina del Rock" Loredana Bertè merita (almeno) il podio : Il Festival di Sanremo 2019 sta insegnando che dalla storia, dal passato, c2019;è sempre da imparare (vedi alla voce karaoke con i super ospiti musicali), sia per migliorare il presente (e, di conseguenza, il futuro), sia per rimediare a qualche errore commesso. Che risponde, per esempio, al nome di Loredana Bertè, regina senza corona. La cantante è in gara con Cosa vuoi da me, un brano molto rock e adatto alle sue corde, tanto ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè abbraccia Serena Rossi dietro le quinte : «Sembravi Mimì» : Applausi a scena aperta e grande commozione sul finire della terza serata del Festival di Sanremo 2019 quando è salita sul palco dell'Ariston Serena Rossi e ha interpretato - con passione e intensità -...

Sanremo 2019 - ecco perché Loredana Bertè ha sempre la borsetta sul palco : Per Loredana Bertè si è alzato in piedi tutto l’Ariston: un minuto di applausi al termine dell’esibizione di ‘Cosa ti aspetti da me’, il barano con cui è in gara al Sanremo. Ed è stata la prima standing ovation della platea per un concorrente del Festival della Canzone italiana. Poi la cantante è stata raggiunta sul palco da Claudio Bisio, che le ha consegnato i coloratissimi fiori sanremesi. “Grazie, vi amo”, ha detto emozionata la ...

Loredana Bertè a Sanremo - Luxuria : “Non rovinatele questo momento!” : La vita in diretta: Vladimir Luxuria smentisce la fake news su Loredana Berté In questa puntata de La Vita in Diretta dedicata interamente a Sanremo 2019 a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata indubbiamente Vladimir Luxuria, la quale ha smentito delle fake news su Loredana Bertè. Cosa ha detto? La popolare opinionista, ad un certo punto, ha chiesto la parola a Francesca Fialdini, rivelando senza tanti mezzi termini: “Gira ...

Abiti Sanremo 2019 - terza serata/ Vestiti e look al Festival : Loredana Bertè - stesso abito per due esibizioni : Abiti e stilisti della terza serata del Festival di Sanremo 2019: Virginia Raffaele veste Gianbattista Valli, gli altri conduttori invece...

Boomdabash : «Abbiamo imparato a mostrare i denti - Loredana Bertè è stata la prima a sdoganare il reggae in Italia» : I Boomdabash sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo dopo aver conquistato la vetta della Top 100 of the year con la pluripremiata hit “Non ti dico no” con il brano “Per un Milione”, un pezzo pienamente nel loro stile: fresco, innovativo ed orecchiabile che spicca per originalità. “Per un Milione” è una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento e un vero e proprio inno all’attesa delle molteplici forme d’amore ...