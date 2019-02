Il cervello femminile è più giovanile | come afferma una ricerca americana

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Un recente studio statunitense, condotto datori della facoltà di Medicina del'Università di St. Louis, mostraildelle donne sia più giovane di quello degli uomini, dal punto di vista metabolico. La differenza è di circa 3/4 anni rispetto ad un'uguale età anagrafica ed è stata calcolata grazie alle scansioni di PET eseguite su oltre 200 soggetti. Il campione, di età compresa tra 20 e 82 anni, ha svelatoilconservi per maggior tempo delle caratteristiche simili a quelle delle fasi di sviluppo cerebrale.Lo studio Ladella Washington University assegna un punto a favore delle donne dimostrando che il passare tempo ha esiti più sfavorevoli per ilmaschile.Itori hanno pubblicato i risultati dell'esperimento sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences", in cui si sottolinea il "rallentamento" del ...