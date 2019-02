Chiedo scusa a Sergio Endrigo per tutti | ovunque sia

Isola dei Famosi 2019 - John Vitale si ritira : «Ho imparato la lezione - Chiedo scusa» : di Ida Di Grazia A poche ore dalla diretta della terza puntata dell', è arrivato l'annuncio del ritiro di un concorrente. Si tratta di John Vitale , il non famoso che la scorsa puntata era stato messo ...

Ora o Mai Più : puntata riparatoria per Minghi. Cutugno : «Ti Chiedo scusa per tutti quegli imbecilli che ti hanno criticato» – Classifica della terza puntata : Amadeus e Minghu E pace fu. La terza puntata di Ora o Mai Più, in onda ieri sera su Rai 1, ha visto chiudersi, con un lieto fine, il “caso trottolino amoroso“. Dopo essere stato la settimana scorsa massacrato dai maestri per il suo celebre brano Vattene amore, ieri Amedeo Minghi è tornato “sul luogo del delitto” per assistere al mea culpa degli stessi giudici nei suoi confronti. Il primo a prendere la parola però è ...

Ora o mai più - tutti chiedono scusa ad Amedeo Minghi. Toto Cutugno : "Ti Chiedo scusa per gli imbecilli che ti hanno criticato..." : Una puntata riparatoria a tutti gli effetti, la terza della seconda edizione di Ora o mai più.Dopo le critiche oggettivamente ingenerose che gran parte della giuria, soprattutto Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Red Canzian, avevano riservato ad Amedeo Minghi nel corso della puntata andata in onda una settimana fa di Ora o mai più, questa sera, Minghi, giunto nuovamente come ospite nel programma di Rai 1 condotto da Amadeus, ha ricevuto le ...

Amedeo Minghi torna a Ora o mai più : Amadeus e i giurati Chiedono scusa : Ora o mai più: scuse ad Amedeo Minghi dopo la polemica scoppiata su “Trottolino amoroso” Amedeo Minghi è tornato a Ora o mai più dopo la polemica scoppiata su Vattene amore, la celebre canzone cantata in duetto con Mietta. Minghi ha ricevuto in primis le scuse di Amadeus che, da conduttore, si è profondamente vergognato […] L'articolo Amedeo Minghi torna a Ora o mai più: Amadeus e i giurati chiedono scusa proviene da Gossip e ...

Roma - Monchi : 'Chiedo scusa a tutti - è il giorno più difficile della mia carriera' : difficile trovare le parole, dopo l'umiliante sconfitta che la Fiorentina ha imposto alla Roma col risultato di 7-1. È un Monchi visibilmente provato, infatti, quello che si presenta ai microfoni di ...

Monchi 'Chiedo scusa a tutti i tifosi' : ANSA, - ROMA, 30 GEN - "Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, ...

Fiorentina-Roma - Monchi : “Il giorno peggiore da DS. Chiedo scusa ai tifosi” : FIORENTINA ROMA Monchi – “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo […] L'articolo Fiorentina-Roma, Monchi: “Il giorno peggiore da DS. Chiedo scusa ai tifosi” proviene da Serie A News Calcio - ...

Toninelli - Chiedo scusa a nome dello Stato per la tragedia di Pioltello : chiedo scusa a nome dello Stato, ma bisogna fare di più, stiamo facendo di più ". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione delle ...

Pioltello - Toninelli : "Chiedo scusa a nome dello Stato - ma Salvini dov'è?" : Lanciato sui social l'hashtag #intrenoconnoi. Oggi dalle 12 alle 14 sciopero del personale di FerrovieNord. "Mi sarebbe piaciuto che Salvini fosse qui con me" è la "stoccata" di Toninelli al ministro dell'Interno

Tragedia di Pioltello - Toninelli : 'Chiedo scusa a nome dello Stato' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha chiesto "scusa a nome dello Stato" per la Tragedia ferroviaria di Pioltello. A margine della commemorazione delle vittime a un anno dal deragliamento, ...

Tragedia di Pioltello - Toninelli : "Chiedo scusa a nome dello Stato" : Lanciato sui social l'hashtag #intrenoconnoi. Oggi dalle 12 alle 14 sciopero del personale di FerrovieNord

La vita in diretta - Francesca Fialdini così davanti alle telecamere : "Vi Chiedo scusa - tutti insieme..." : La settimana appena finita per Francesca Fialdini a La vita in diretta è stata una delle più impegnative e complicate. La collega di Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con i malanni di stagione, pur continuando ad andare in onda. Il suo malessere è stato palese nella puntata dello scorso venerdì

