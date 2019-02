Cervello | un cocktail di 4 farmaci per ‘rinnovare’ i neuroni

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Undi quattroriesce a trasformare inle cellule deldalla caratteristica forma di stella e che in condizioni normali hanno la funzione di sostenere e nutrire iIl risultato, pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports, potrebbe essere la base per future terapie contro le malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer. La ricerca è stata condotta dal gruppo dell’americana Penn State guidato da Gong Chen, è un pioniere in questo campo di ricerca.“Il problema più grande per riparare i danni alè dovuto al fatto che inon si rigenerano dopo il danno”, ha detto Chen. Al contrario, le cellule nervose a forma di stella, chiamate astrociti, si raccolgono intorno al tessuto cerebrale danneggiato e possono proliferare dopo una lesione cerebrale. Di conseguenza ha aggiunto, “credo che trasformare le ...