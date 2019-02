BE | donna muore in incendio a Gümligen

Firenze : donna muore a 31 anni - uccisa da un'epatite fulminante : Un vero e proprio dramma quello avvenuto a Firenze, che riguarda una donna residente nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Aversa. Un'altra giovane ragazza in queste ultime ore è infatti deceduta a causa di una brutta malattia fulminante. In particolare, la trentunenne Anna Babinets, di origini ucraine, che lavorava come barista, è stata improvvisamente 'stroncata' da un'epatite fulminante che non le ha lasciato scampo. ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv : la donna muore subito dopo : Ospite di Verissimo, sabato pomeriggio Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della madre 86enne, malata di Alzheimer da dieci anni, ma poco dopo la fine della trasmissione la signora è morta. Matilde aveva infatti da poco finito di registrare la puntata quando ha annunciato la notizia su Instagram: “Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia ...

Confinata dalla famiglia in una capanna perché ha le mestruazioni : giovane donna muore soffocata : Una donna è morta in Nepal, soffocata dopo avere acceso un fuoco per scaldarsi in un “capanno del mestruo” senza finestre: si tratta di un alloggio fuori dalla propria abitazione dove, secondo un’antica usanza, le donne vengono rinchiuse durante il ciclo mestruale. La 21enne è stata trovata morta dalla suocera che era andata a portarle cibo e controllare le sue condizioni, riporta il Kathmandu Post. La pratica del “Chhaupadi“, ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv. Dopo l'intervista la donna muore. "Sei volata via" : "Si spegne giorno si spegne. Ora rifiuta anche il cibo. È una malattia maledetta e non c'è cura. Mia mamma era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo". Per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, Matilde Brandi aveva parlato della malattia della madre, affetta da Alzheimer. Si era commossa in studio e aveva ...

Matilde Brandi parla della madre malata a Verissimo. Dopo l'intervista la donna muore : Ieri pomeriggio Matilde Brandi è stata ospite nello studio di Verissimo. La bella ballerina ha parlato della sua vita privata, della carriera e poi è finita su ciò che le sta più caro: sua mamma. La donna è malata da anni di Alzheimer e per Matilde tutta questa situaione è una sofferenza. A Silvia Toffanin, quindi, la Brandi ha parlato di questa situazione difficile e le sue lacrime scorrevano copiose sul viso. È difficile non piangere quando un ...

Scontro tra auto e camion sulla Romea - donna muore schiacciata tra le lamiere : Maria Paola Passafini è la vittima di un terribile incidente verificatosi sulla strada Romea, all'incrocio per Bosco Mesola: la donna era ferma al semaforo nella sua auto quando è rimasta schiacciata tra un Suv che la precedeva e un camion guidato da un uomo circa 60enne che, per cause ancora in via di accertamento, non è riuscito a rallentare e poi a fermarsi. .Continua a leggere

Castellammare - donna 28enne muore in ospedale : sospetto caso di meningite : E' morta nella notte la donna di 28 anni ricoverata da ieri al San Leonardo di Castellammare per una sospetta meningite. L.B originaria di Torre del Greco ma residente a Scafati era diventata mamma da ...

donna muore all'ospedale Civico di Palermo - aperta un'inchiesta : un'inchiesta è stata aperta sulla morte di una Donna di 56 anni, Rosaria Di Piazza, avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo tra venerdì e sabato scorsi. I figli della Donna ...

Sardegna - donna di 71 anni positiva al ceppo H1N1 dell’influenza A muore in ospedale : Antonietta Mulas, 71 anni, era ricoverata da alcuni giorni presso l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, in Sardegna. Arrivata in ospedale già in gravi condizioni, era risultata positiva al ceppo H1N1 dell'influenza A, una mutazione dell'aviaria, dopo che le era stato somministrato il tampone nasale.Continua a leggere

Influenza : donna 71enne muore in Sardegna - positiva all’H1N1 : Una donna 71enne, ricoverata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei (Nuoro, Sardegna) per l’Influenza A, è morta: era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione, dove era giunta in gravi condizioni, ed era risultata positiva all’H1N1. Secondo il bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) le persone decedute dal ottobre al 24 gennaio sono state 23. L'articolo Influenza: donna ...

Calabria - donna cade nel camino e muore bruciata : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un'anziana signora, probabilmente a causa di un malore, è caduta all'interno di un camino ed è morta bruciata. La vicenda si è consumata nel cosentino e ad accorgersi dell'accaduto sarebbe stato il figlio che, dopo essere rientrato all'interno dell'abitazione, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Le ustioni riportate dalla donna sono risultate essere ...

donna novarese muore dopo malore in una piscina termale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Donna novarese muore dopo malore ...

Investita da un’auto sulla pista ciclabile. donna di 77 anni muore in via Nizza | : È successo intorno alle 11.30. La vittima, Carla Siccardi, è stata travolta da una Panda condotta da un’altra Donna: «Non l’ho vista»

Torino - muore Marisa Amato - la donna rimasta ferita nei fatti di piazza San Carlo : La sera degli incidenti di piazza San Carlo, a Torino, Marisa Amato stava passeggiando con il marito. Né lei né lui, il 3 giugno 2017, si trovavano in quel luogo per assistere alla partita di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Eppure, quella sera, la folla aveva travolto anche lei. La conseguenza fu un trauma vertebro midollare che l'aveva resa tetraplegica. Questa mattina, attorno alle 9,15, se n'è andata anche lei, a ...