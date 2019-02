Agguato a Manuel Bortuzzo | i due aggressori | “ci prendiamo la piazza | è nostra”

Manuel Bortuzzo - lo sparo e lui cade a terra : un video (che non pubblichiamo) riprende il momento dell'Agguato : Le immagini della telecamera della tabaccheria di Roma che mostrano il ferimento del 19enne, che era al distributore automatico con la sua ragazza. Immagini forti che Repubblica ha scelto di non mostrare per non aggiungere altro dolore al dramma che stanno vivendo il ragazzo e...

Manuel Bortuzzo - le terribili immagini dell’Agguato : il VIDEO shock del momento dello sparo : Sono state diffuse le immagini del momento in cui Manuel Bortuzzo viene raggiunto dai colpi di pistola e si accascia al suolo Attimi interminabili, fotogrammi shock che lasciano senza parole. E’ stato diffuso il VIDEO di una telecamera di sorveglianza che riprende il momento dell’agguato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne raggiunto da tre colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica a Roma. Nelle immagini si nota il ...

Arrestati gli autori dell'Agguato a Manuel Bortuzzo : Roma, 6 feb., askanews, - Svolta nelle indagini sul ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo: nei confronti dei due sospettati che si erano presentato oggi in Questura, è stato emesso un ...

Trovata la pistola calibro 38 dell'Agguato a Manuel Bortuzzo : Roma, 6 feb., askanews, - Una pistola revolver calibro 38 è stata Trovata vicino piazza Eschilo, dove nei giorni scorsi è stato ferito alla schiena il nuotatore Manuel Bortuzzo. Gli accertamenti sull'...

Manuel Bortuzzo : trovata pistola dell'Agguato/ Ultime notizie - i genitori della fidanzata 'Abbiamo paura' : E' stata trovata la pistola utilizzata nell'agguato a Manuel Bortuzzo. Intanto i genitori della fidanzata affermano "Ha paura, anche noi"

Manuel Bortuzzo : trovata la pistola dell'Agguato : È stata trovata la pistola con cui è stato ferito Manuel Bortuzzo, nuotatore di Treviso di 20 anni assalito da due uomini in motorino mentre era con la ragazza a Piazza Eschilo, a Roma. A causa delle ferite riportate, Manuel non riuscirà più a camminare. Il Messaggero racconta che l'arma è stata trovata nel quartiere Acilia: probabile che sia stata lanciata durante la fuga degli assalitori.C'è una svolta ...

Ferito in un Agguato a Roma per uno scambio di persona Manuel resterà paralizzato : «Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Agguato Roma a nuotatore : Manuel Bortoluzzo ha perso l'uso delle gambe : ... il neurochirurgo afferma che il midollo spinale di Manuel Bortoluzzo non conduce, il che in parole semplici significa: 'Con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo ...