Un Posto al Sole Anticipazioni | Franco nel panico per un' inaspettata notizia

Anticipazioni Un Posto al sole Trama Puntate 11-15 febbraio 2019 : Valerio Tradisce Elena con Simona? : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019: Adele si ribella. Valerio fa una proposta ad Elena. Ma Simona… Anticipazioni Un posto al sole: Valerio stupisce Elena con una proposta. Alberto Trama pericolosamente contro di loro. Il giorno di San Valentino, il Viscardi incontra Simona per chiarirsi. Adele racconta a Susanna gli abusi e le violenze subite da Manlio. Brutti momenti per Roberto ...

Sanremo 2019 - Serena Rossi sul palco dell’Ariston : dal film-tv “Io sono mia” all’amore sbocciato sul set di Un Posto al sole con Davide Devenuto : Serena Rossi arriva a Sanremo per omaggiare una grande voce italiana: Mia Martini. L’attrice ha infatti interpretato Mimì Bertè nel film-tv Io sono Mia, che verrà trasmesso il 12 febbraio su Rai 1 e che sul palco del teatro Ariston di Sanremo verrà presentato al grande pubblico. Serena celebrerà Mia cantando una delle canzoni più famose del suo repertorio: Gli uomini non cambiano, che nella vita della Bertè ha segnato una svolta con la ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 7 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5184 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 7 febbraio 2019: Coinvolgendo nuovamente una riluttante Alex (Maria Maugeri), Vittorio (Amato D’Auria) si prende la sua rivincita e ripaga Anita (Ludovica Bizzaglia) con la sua stessa moneta, ottenendo tra l’altro un risultato insperato. Si scoprono dettagli inediti sul coinvolgimento di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) nel passato di Simona (Cinzia ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2019 : Alex è stanca di fare la doppiogiochista : Scoperta da Anita, l'amica di Vittorio è stata costretta a fare la doppiogiochista. Ora però è tempo di darci un taglio.

Un Posto al sole anticipazioni : un avvocato aiuterà GAETANO PRISCO : GAETANO PRISCO (Fabio De Caro) torna a Un posto al sole ma dietro di lui ci sarà uno scaltro legale che lo aiuterà ad uscire dal carcere: si tratta dell’avvocato Bonomo, sarà lui che difenderà PRISCO e sarà fondamentale per i prossimi sviluppi della trama. Abbiamo dunque intervistato Francesco De Rienzo, l’attore che dà vita a questo personaggio. Un posto al sole: Tv Soap intervista FRANCESCO DE RIENZO (avvocato Bonomo) Francesco ...

Anticipazioni Un Posto al sole trame 18-22 febbraio : Elena tradita vivrà ore drammatiche : La prossima settimana nella soap un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 succederà davvero di tutto. Vedremo che Susanna scoprirà che il padre è un uomo violento e che Gaetano Prisco mediterà un piano per vendicarsi del povero Boschi. E ancora, Alberto tramerà nell'ombra per far sì che Elena e Valerio si separino. Sono giunte anche le Anticipazioni della settimana dal 18 al 22 febbraio. Ecco allora cosa vedremo nei dettagli. ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 6 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5183 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 6 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) cerca come può di tenere insieme i vari pezzi della sua vita, nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) è in procinto di fare un incontro importante all’insaputa dell’amico… Franco (Peppe Zarbo), diviso fra garage e palestra, prova rimpianto per la vita da coach che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) gli ha portato via… Sempre più in ...

Un Posto al sole anticipazioni : Elena Giordano perde il bambino? : Un posto al sole: Elena Giordano rischia di perdere il bambino Un posto al sole. Per Elena dovrebbe essere un momento di assoluta felicità. Ha da poco scoperto di essere in attesa del suo secondo figlio ma qualcosa la turba. Valerio, come vedremo nelle prossime puntate, scoprirà della gravidanza di Elena solo dopo aver involontariamente […] L'articolo Un posto al sole anticipazioni: Elena Giordano perde il bambino? proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Un Posto al sole - Alberto Palladini trama alle spalle di Valerio Viscardi : Un posto al sole non smette di stupire ed offrire al proprio pubblico episodi ricchi di colpi di scena, intrighi e svolte inattese. Anche le anticipazioni relative alla settimana di programmazione dall'11 al 15 febbraio raccontano che per alcuni personaggi ci saranno novità e sorprese, come per Elena che dovrà valutare quale direzione dare al suo rapporto con Valerio, ma anche per Alex che deciderà finalmente di conquistare Vittorio. Alberto, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Diego vuole una svolta nella sua carriera : Diego vuole dei cambiamenti nella sua vita e decide di dare retta ai consigli di Beatrice mentre Elena è ferita dalla reazione di Valerio alla notizia della sua gravidanza.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’11 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019: Elena tenta di mantenere le distanze da Valerio, ma lui cerca di convincerla della forza dei propri sentimenti e la sorprende con una proposta inattesa. Uscito di prigione, l’unico obiettivo che ha Prisco è quello di vendicarsi di Franco Boschi… Valerio appare sempre più convinto della propria scelta, ma Alberto trama nell’ombra per ...

Un Posto al sole anticipazioni : ELENA rischierà di abortire!!! : A Un posto al sole, nei prossimi giorni la gravidanza di ELENA (Valentina Pace) sarà ancora al centro della scena e ci sarà un colpo di scena davvero pericoloso per la Giordano junior. Vediamo cosa accadrà… Le anticipazioni indicano che vedremo ELENA cercare di mantenere le distanze da Valerio (Fabio Fulco), il quale però si impegnerà a convincerla che i suoi sentimenti sono reali… fino a sorprenderla con una proposta inattesa! Di ...