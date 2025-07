Colpo in difesa per il Cesena dal Modena arriva il roccioso difensore Giovanni Zaro

Colpo in difesa per il Cavalluccio che si assicura il roccioso difensore (altezza 193 centimetri) Giovanni Zaro, arriva dal Modena. Il Cesena in una nota comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena le prestazioni sportive del difensore Giovanni Zaro. Il nuovo calciatore del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Come gioca Giovanni Leoni, il difensore del Parma ambito dalle big - Esploso a Parma nella seconda parte di stagione, Giovanni Leoni è uno dei nomi più caldi del calciomercato.

Juventus, Giovanni Leoni resta nel mirino: nuovi contatti per il difensore del Parma - Alla Juventus è cambiato tanto negli ultimi mesi. Dall’arrivo in panchina di Igor Tudor al recente ribaltone in dirigenza, con l’uscita di scena di Cristiano Giuntoli e l’arrivo del nuovo direttore generale Damien Comolli, passando per la partenza di uomini chiave come Stefanelli e Pompilio.

#Modena dice addio a #Palumbo Un colpo al cuore dei tifosi per due addii annunciati. Il Modena, reduce dall’ufficialità di Davide Adorni, difensore esperto con 225 presenze in B tra Brescia e Cittadella, continua il lavoro per definire la base della squadra di m Vai su Facebook

Calciomercato Benevento, doppio colpo anche dal Modena? Nel mirino Gagno e Zaro; Cesena, si aprono i tesseramenti. Luciani e Rao i primi colpi in canna; La Reggiana blinda la difesa Colpo da Serie A con Romagna.

Cesena, colpo in difesa: dal Modena arriva a titolo definitivo Giovanni Zaro - Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC le prestazioni sportive del difensore Giovanni Zaro. Riporta tuttomercatoweb.com

Cesena, Zaro è già nel ritiro di Acquapartita. Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania - Ora si accelera per l’attacco: ballano i nomi di Olivieri (in attesa di svincolarsi dalla Triestina) e Bianchi ... Scrive msn.com