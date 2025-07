A Gaza morti per soffocamento nei centri di aiuto Usa | Nostro cittadino ucciso dai coloni Israele indaghi

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City.

45 morti in attacchi su Gaza in 24 ore - 9.00 Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 45 persone nelle ultime 24 ore.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Gaza, ministero della Sanità: 21 morti a un sito aiuti, 15 per soffocamento - (askanews) – L’ufficio media della Striscia di Gaza ha bollato come “falso e fuorviante” il comunicato diffuso dalla Gaza Humanitaria Foundation, in cui si riferisce di 20 palestinesi mo ... Da askanews.it

Hamas, '21 morti in sito aiuti a Gaza, 15 per soffocamento' - Il ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas ha affermato che almeno 21 persone sono rimaste uccise oggi, tra cui 15 per soffocamento e per l'uso di gas lacrimogeni sparati contro i palestinesi ... Scrive ansa.it