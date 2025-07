Napoli l’attaccante ai saluti | oggi il vertice per chiudere

Accordo in dirittura d’arrivo, il Napoli fissa una data per la chiusura: i dettagli. Cyril Ngonge è uno degli uomini destinati a lasciare il Napoli nel corso di questa sessione estiva di mercato. Con il club partenopeo dal gennaio del 2024, l’attaccante ex Verona non ha mai trovato lo spazio desiderato, e di fatto non è mai rientrato a pieno nel progetto di Antonio Conte. È per questo motivo, infatti, che il Napoli sta valutando varie offerte per lasciarlo partire alla ricerca di un’esperienza certamente più soddisfacente. Alla finestra c’è il Torino, con il quale nelle ultime settimane ci sono stati dei colloqui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’attaccante ai saluti: oggi il vertice per chiudere

In questa notizia si parla di: napoli - attaccante - saluti - vertice

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - di Redazione David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercato.

Napoli, offerta monstre per Osimhen: la risposta dell’attaccante e del club spiazzano tutti - Offerta monstre per Victor Osimhen: la risposta dell’attaccante e del Napoli spiazzano tutti. Dopo un anno di erasmus in Turchia, al Galatasaray, Victor Osimhen è pronto a tornare in Italia, a Napoli.

Napoli, Osimhen resta con le mani in mano? L’Al Hilal piomba su un altro big attaccante di Serie A - L’Al Hilal è piombato su un big attaccante di Serie A: ora Osimhen resta con le mani in mano? Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco.

Napoli, l’attaccante ai saluti: oggi il vertice per chiudere.

Napoli, nessun vertice tra ADL e Conte ma solo un saluto - Napoli, nessun vertice tra ADL e Conte ma solo un saluto . Lo riporta video.sky.it

Napoli, vertice di mercato: obiettivo Danilo - Il Mattino - L’ipotesi di ingaggiare un giocatore e poi aspettarlo per almeno un mese non fa fare i salti di ... Si legge su ilmattino.it