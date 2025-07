Trova un serpente di due metri nella cucina di casa e scoppia il caos | Sfrecciava per la casa c’è voluta un’ora di ricerche prima di catturarlo

Momenti di terrore per una donna, che ha trovato un serpente di oltre due metri sul pavimento della propria cucina. L’insolito ritrovamento è avvenuto a Manduria, in provincia di Taranto. Lo scorso sabato, una donna stava rientrando a casa quando ha fatto l’insolita scoperta ed è scoppiato il caos. Urla e preoccupazione per la donna, che si è trovata faccia a faccia con un rettile dai colori vivaci e inquietanti e lungo oltre due metri sul pavimento della cucina. Subito è stato lanciato l’allarme. E ha stupito il luogo del ritrovamento. Non si trattava di una casa in campagna, ma nel pieno centro abitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trova un serpente di due metri nella cucina di casa e scoppia il caos: “Sfrecciava per la casa, c’è voluta un’ora di ricerche prima di catturarlo”

Immagina di entrare in cucina e trovarti davanti un serpente lungo quasi due metri. È quello che è successo a una donna di Manduria. La "caccia" al rettile, poi identificato come un innocuo Cervone, è durata oltre un'ora, tra panico e incredulità.

