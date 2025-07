Addio ad Alberto Bolaffi pioniere del collezionismo italiano

Negli anni della sua gestione Alberto Bolaffi ampliò l'attività ad ambiti allora inediti, pur valorizzando la tradizione. Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla crescita dando al commercio filatelico un ulteriore, grande impulso a livello nazionale e internazionale.

È morto Alberto Bolaffi, ha guidato la casa d’aste dagli Anni Sessanta al 2013. Aveva 89 anni - Il cordoglio della Società: «Ha valorizzato la tradizione iniziata con suo nonno nel 1890 e dato al commercio filatelico un grande impulso a livello nazionale e internazionale»

E' morto a 89 anni Alberto Bolaffi, una vita dedicata al collezionismo e alla filatelia - Nel suo privato museo si può incontrare la prima edizione del Capitale, apparso in Francia a fascicoli, e di Totem und Tabu di Freud (1913)