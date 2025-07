Bolognina nel mirino dei controlli anti-spaccio | I pusher stranieri ma i clienti tutti italiani

Smerciava cocaina nel parco Grosso, a due passi dall'asilo nido di via Manin, nel quartiere della Bolognina. Ma grazie alla segnalazione di residenti e genitori è stato arrestato un 19enne. Soltanto l'ultimo pusher finito nel mirino della Questura, che nelle ultime settimane ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Spedizioni punitive in Bolognina: tossicodipendenti nel mirino di 10 ragazzini - Bologna, 5 giugno 2025 – Spedizioni puntive vere e proprie. Ai danni dei tossicodipendenti che gravitano in via Carracci.

Oltre 50 arresti in due mesi in Bolognina: spaccio, rapine e furti nel mirino della polizia - Più di 50 arresti in due mesi: è questo il bilancio dell’intensa attività di contrasto alla criminalità svolta dalla polizia alla Bolognina, una delle aree cittadine al centro dell’attenzione per fenomeni di degrado urbano e microcriminalità , ma anche teatro di due feroci omicidi in piazza.

Nuova stretta in Bolognina: cosa cambia e quali saranno le vie nel mirino - Al via oggi un ulteriore piano di controlli straordinari del territorio in zona Bolognina, spesso teatro di episodi di criminalità .

Controlli in Bolognina. Sei arresti per spaccio. Chiuso anche un bar; Zona universitaria di Bologna, la mappa dello spaccio: pusher giovanissimi e senza una ‘guida’; Piazza XX Settembre. Controlli a tappeto. Pusher in manette, decine di identificati.

Controlli in Bolognina. Sei arresti per spaccio. Chiuso anche un bar - Sette arresti, di cui sei per spaccio, nei controlli mirati della Questura nel quartiere della Bolognina, una zona rossa dove negli ultimi periodi si sono registrati diversi problemi. Scrive msn.com

Zona stazione e Bolognina. Ancora controlli senza sosta. Cinque pusher ... - Minorenne nei guai: con sé aveva un passamontagna, la droga nascosta in Galleria 2 Agosto. Secondo msn.com