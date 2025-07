Malore fatale mentre sta effettuando una consegna | l' imprenditore Gianni Spinsanti muore a 46 anni

OSIMO - Stava effettuando una consegna per la sua azienda agricola, la G.D ValMusone, quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. È morto così Gianni Spinsanti, 46 anni, agricoltore molto conosciuto nella Val Musone. Inutili i soccorsi: l’intervento dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

