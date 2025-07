Comau una dry room per le batterie di nuova generazione

Comau, azienda attiva nell'ambito dell'automazione industriale, ha annunciato oggi la realizzazione, nel suo stabilimento di Grugliasco (Torino), della sua prima dry room, un laboratorio proprietario, di circa 500 metri quadrati, dedicato allo sviluppo e al collaudo delle apparecchiature per la produzione di celle agli ioni di litio e litio metallico, con l'obiettivo di accedere alle tecnologie allo stato solido come ulteriore passo verso batterie di nuova generazione. Il progetto, che ha richiesto un investimento di circa 1 milione di euro, conferma l'impegno di Comau nello sviluppare in Italia processi e tecnologie all'avanguardia applicate alle batterie e alla mobilità elettrica, così come ad altri settori, come la robotica avanzata e le tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comau, una dry room per le batterie di nuova generazione

