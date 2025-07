Petardi al Liberati dopo Ternana-Vicenza problemi all’udito per due volontari | quattro Daspo

Durante la partita di ritorno della semifinale dei playoff tra Ternana e Vicenza dello scorso 28 maggio, quattro tifosi vicentini sono stati denunciati dalla polizia di Stato per aver acceso e lanciato petardi all’interno dello stadio, creando momenti di pericolo. Anche al termine della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Tra monetine, fumogeni e petardi finale di andata dei play off "salata" per Ternana e Pescara: società multate - Una multa da 2mila euro per la Ternana e una da mille per il Pescara. A deciderlo al termine della finale di andata dei play off di serie C con la partita vinta dal Pescara per 1 a 0, è stato il giudice sportivo della Lega pro e a spiegarne le ragioni è TerniToday.

Tensione post Ternana-Vicenza, scoppio di petardi fuori dallo stadio ed aggressione: la ricostruzione - Ci sono ancora alcuni elementi da chiarire nel post partita tra Ternana-Vicenza. Prima l'esplosione di un paio di petardi all'esterno del Liberati e poi una aggressione da parte di un gruppo di tifosi vicentini ai danni di giovani tifosi rossoverdi.

