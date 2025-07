Medio Oriente raid israeliani su Gaza non si fermano

In Medio Oriente i raid israeliani su Gaza non si fermano. Oggi si contano venti palestinesi uccisi nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti. Da Gerusalemme, la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Medio Oriente, raid israeliani su Gaza non si fermano

In questa notizia si parla di: medio - oriente - raid - israeliani

‚ÄúPalestina: verit√†, diritti, giustizia‚ÄĚ: confronto pubblico sulla crisi umanitaria in Medio Oriente - Luned√¨ 5 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca comunale di via Vespucci, il Partito Democratico di Marcianise, in collaborazione con Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, organizza un importante incontro pubblico per riflettere sul dramma in corso in Palestina.

Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano - Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza.

Mattarella convoca consiglio Difesa su Riarmo Ue Ucraina e Medio Oriente - ROMA ‚Äď Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale per il prossimo gioved√¨ 8 maggio alle ore 17.

#MedioOriente √ą stallo nei negoziati a Doha, si allontana la tregua fra Israele e Hamas. Intanto ancora decine di vittime nei raid israeliani e nuovi ordini dell'esercito impediscono ai palestinesi l'accesso al mare: vietato nuotare, vietato pescare. Di @mgianniti # Vai su X

#Tg2000 - #Gaza, non si fermano i #raid israeliani. #Trump in pressing per la #tregua #30giugno #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Hamas #StirsciadiGaza #Trump #Netanyahu Vai su Facebook

Guerra Medio Oriente, 21 morti a Gaza per ressa a centro aiuti. Raid Idf a Damasco. LIVE; Medio Oriente, le news. Raid su Gaza: ‚Äú20 morti‚ÄĚ. Idf attacca quartier generale militare a Damasco; Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'.

Medio Oriente: Idf spara e uccide 6 bimbi in fila per l'acqua, 'un errore' - L'esercito israeliano ha riconosciuto che un attacco aereo mirato a un "terrorista della Jihad islamica" è andato storto e che le "munizioni sono cadute a decine di metri dal bersaglio", affermando ... Segnala ansa.it

Siria, raid dei caccia israeliani per difendere la comunità drusa - Al Sharaa prova a rassicurare le minoranze: ‚ÄúPunirò chi compie abusi‚ÄĚ ... repubblica.it scrive