Il no a una via dedicata a Norma Cossetto diventa un caso Fratelli d' Italia | Il parere della Commissione va revisionato

Diventa un caso politico il no della Commissione Toponomastica a una via dedicata a Norma Cossetto, la giovane vittima delle foibe, seviziata e uccisa nel 1943 da partigiani jugoslavi. Fratelli d'Italia, dopo ave puntato il dito contro il parere della stessa Commissione, considerandolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: commissione - dedicata - norma - cossetto

"Una commissione dedicata soltanto al tema sicurezza" - Una commissione speciale e a termine, dedicata alla sola sicurezza urbana. La proposta arriva dal consigliere del Movimento dei Cittadini Franco Brumana, dopo che gli ultimi tentativi di trovare tra maggioranza e minoranza una linea condivisa su una mozione sono naufragati.

No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto, FdI: "Bollata come fascista, ma è vittima delle foibe e Medaglia d'oro" - I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò contestano "il reiterato ed immotivato" rigetto della proposta di intitolazione di una via o di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto, martire delle foibe, considerando vergognose, revisioniste.

No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto, FdI: "Bollata come fascista, ma è vittima delle foibe e Medaglia d'oro" https://ift.tt/PLybI8H https://ift.tt/U8hSdKW Vai su X

Una via per Norma Cossetto, Fratelli d’Italia chiede una revisione al parere negativo; No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto, FdI: Bollata come fascista, ma è vittima delle foibe e Medaglia d'oro; Intitolazione a Norma Cossetto, FdI chiede di riaprire il caso.

Una via per Norma Cossetto, botta e risposta fra l’Anpi e la Lega - Prosegue in città la polemica relativa alla proposta, avanzata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, di intitolare una via di Messina a Norma Cossetto, che secondo la Lega “sta assumendo toni ... Lo riporta letteraemme.it

Consiglio comunale, scontro Trischitta-Feminò su Norma Cossetto: “Contro di me violenza verbale” - La consigliera è stata attaccata due giorni fa perché componente della commissione toponomastica. Riporta msn.com