Carambola tra 4 auto sull' asse mediano traffico in tilt

Traffico paralizzato sull’Asse Mediano, a confine tra Giugliano in Campania e il casertano, in direzione Lago Patria. Le code sono provocate da un incidente stradale che ha coinvolto 4 vetture ma senza provocare feriti gravi. Sul sinistro sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica. Al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: asse - mediano - traffico - carambola

