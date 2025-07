Wanda Nara e Mauro Icardi trovano un accordo sulle figlie per lui condizioni serrate | Non può venire a prenderle

Dopo una battaglia legale che andava avanti da mesi, l'imprenditrice e il calciatore sono giunti a un accordo sulle figlie Isabella e Francesca. I dettagli forniti dalla giornalista argentina Yanina Latorre: "Nara ha chiesto al giudice di garantire la loro sicurezza e ha anche chiesto al Ministero degli Esteri di intervenire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Farò in modo che Mauro possa vedere le ragazze”: pace in vista tra Wanda Nara e Icardi? “Se non rispetta l’accordo deve pagare 7 mila euro di multa” - Pace in vista per Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo mesi di battaglie legali e frecciate sui social, la showgirl argentina ha aperto alla possibilità di seppellire l’ascia di guerra con l’ex attaccante dell’ Inter.

