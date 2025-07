Mondiali nuoto Italia | doppio argento

12.35 Dopo l'argento di Gregorio Paltrinieri, arriva quello di Ginevra Taddeucci che è seconda nella 10km ai Mondiali di nuoto in acque libere di Singapore. La 28enne toscana chiude alle spalle della fortissima australiana Moesha Johnson. Bronzo alla monegasca Lisa Pou. Decima Barbara Pozzobon. In mattinata c'è stata l'impresa di Paltrinieri. Il 30enne di Carpi chiude 2° alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, ottenendo la sua 17ma medaglia iridata (l'ottava nel fondo). Bronzo a Lee (Aus). Settimo Andrea Filadelli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gregorio Paltrinieri, il Re delle onde. Podio in tre Olimpiadi, unico nuotatore italiano a riuscirci: oro a Rio nel 2016, argento e bronzo a Tokyo 2020, stessa doppietta a Parigi 2024. Sei ori Mondiali, nove con quelli in vasca corta

