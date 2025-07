Musica per i Borghi al via A Monte Castello di Vibio Vincenzo Santoro presenta il suo libro

È pronta ad alzare il sipario la XXIII edizione di Musica per il borghi, il festival itinerante che porta la sua proposta artistica di qualitĂ tra Marsciano e i paesi della Media Valle del Tevere spingendosi quest’anno anche fino a Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Il cartellone si aprirĂ . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Maggio in Jazz – Terre dei Borghi: una giornata tra musica, cicchetti e buon vino - Domenica 4 maggio 2025 – Le colline euganee si tingono di note e sapori con l’appuntamento speciale “Maggio in Jazz”, ospitato da VITICULTURE nel cuore di Terre dei Borghi, in via Pajone, a partire dalle ore 12.

Viticulture a Terre dei Borghi: una giornata tra musica, cicchetti e buon vino - Domenica 25 maggio, nella cornice unica di Terre dei Borghi ad Arquà Petrarca, l’appuntamento con Maggio in Jazz prosegue con il Latin Trio di Jacopo Jacopetti, affiancato da Heloisa Lourenço (Luma), voce, percussioni e Marco Ponchiroli, pianoforte, piano elettrico, percussioni.

Borghi Divini, viaggio ricco di sapori e musica - Sull’onda del grande successo degli anni precedenti, ritorna con una nuova edizione ’Borghi Divini’, la rassegna che unisce luoghi suggestivi, enogastronomia locale, musica dal vivo e momenti culturali.

BORGHI UMBRI D’AUTORE Sabato 19 luglio nel centro storico di #MonteCastelloDiVibio una serata tra musica e letteratura con la presentazione del libro di Vincenzo Santoro “Il Tarantismo mediterraneo” e lo spettacolo del gruppo #Tusciamannate a Vai su Facebook

