Il sacerdote della nostra infanzia | il libro in ricordo di don Armando Venezia

Uscirà a breve un lavoro dedicato a Don Armando Venezia, parroco prima a Napoli, poi a Sant'Angelo dei Lombardi, nel decennale della morte che ricorrerà il prossimo settembre. L'autore Antonio Lanza, ex chierichetto di Don Armando a Napoli, ha rinunciato ad ogni diritto, in quanto si tratta di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: armando - venezia - sacerdote - nostra

Lascia il vescovo di Vittorio Veneto, Pizziolo: andrà in missione in Brasile; Giornata dei poveri, don Armando: una vita donata a chi non ha voce; Mestre, morto don Armando Trevisiol: Un prete che dava tutto sé stesso per gli altri.

Addio a don Armando Trevisiol, il sacerdote istituzione di Mestre ... - Il prete simbolo di Mestre è scomparso oggi, mercoledì 9 agosto, all'età di 94 anni. Da ilgazzettino.it

Venezia, morte don Armando Trevisiol: l'ultimo regalo sono 100mila euro ... - in modo oculato e razionale così come faremo con i nostri buoni spesa da 5 euro che ... corrieredelveneto.corriere.it scrive