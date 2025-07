All' ex cinema Eliseo la presentazione del libro Quando il mondo dorme di Francesca Albanese

Il prossimo 25 luglio, Arci Avellino promuove un appuntamento pubblico di grande rilevanza civile e politica: alle ore 18:30, presso l’ex Cinema Eliseo, si terrĂ un incontro con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi occupati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - eliseo - francesca - albanese

Esistenze precarie e lotta per la redenzione: al Cinema Eliseo il documentario "San Damiano" - Sabato 10 maggio al Cinema Eliseo viene presentato il documentario "San Damiano" dei registi Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes.

La giovane staffetta partigiana Flora Monti protagonista del docufilm in programma al Cinema Eliseo - In occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, al Cinema Eliseo viene presentato "Flora", il docufilm della regista Martina De Polo.

Luca Marinelli e Alissa Jung presentano al cinema Eliseo "Paternal Leave" girato la scorsa primavera anche a Cesena - Giovedì 15 maggio alle ore 20.30 l'attore Luca Marinelli e la regista Alissa Jung presentano al cinema Eliseo il loro film "Paternal Leave", girato la scorsa primavera anche nel cesenate e selezionato nel concorso "generation" della prestigiosa Berlinale.

“Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime.” — Francesca Albanese In un tempo segnato da ingiustizia e oppressione, Francesca Albanese, Relatrice Speci Vai su Facebook

Due date in provincia di Avellino per Francesca Albanese, relatrice speciale ONU.; Cittadinanza onoraria o sostegno per il Nobel, la sindaca Nargi: siamo con Francesca.

Francesca Albanese sulla guerra nella Striscia di Gaza: «Da Israele e dagli Stati che lo appoggiano atteggiamenti mafiosi» - (LaPresse) La relatrice speciale delle Nazioni Unite per Gaza e la Cisgiordania Francesca Albanese, ha ribadito che è giunto il momento che le nazioni di tutto il mondo intraprendano azioni concrete p ... Riporta msn.com

Il Nobel per la Pace a Francesca Albanese, relatrice Onu su Gaza: il murale di Harry Greb a Roma - Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicità dell'economia. Secondo iodonna.it