Masterchef Uk nella bufera | licenziati due dei tre giudici per insulti razzisti e molestie

Continua la bufera su Materchef Uk, dopo che la settimana scorsa il conduttore Gregg Wallace è stato ufficialmente licenziato dalla Bbc, a seguito della denuncia di molestie da parte di 50 persone. Questa volta, tocca a John Torode, chef e giudice del programma, accusato di razzismo. La rete televisiva britannica ha annunciato proprio nelle ultime ore che nemmeno il suo contratto sarà rinnovato. L’accusa di battute dal tono discriminatorio sono arrivate da alcuni membri dello staff del programma, che avrebbero raccontato di come Torode si lasciasse spesso andare a battute fuori luogo. Lo chef australiano Torode accusato di frasi razziste, lui nega. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: molestie - bufera - masterchef - licenziati

