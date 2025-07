Oroscopo le previsioni | Attenzione a Mercurio retrogrado in Leone arrivano disguidi e problemi Non è il momento di firmare contratti tornano persone dal passato

Mercurio retrogrado è un fenomeno ciclico che si ripete circa tre volte l’anno, per un periodo di tre settimane. In astrologia, rappresenta un momento in cui i processi mentali, la comunicazione, gli spostamenti e le relazioni sociali entrano in una fase di revisione. Non è un blocco, ma una sospensione apparente: come se il pensiero rallentasse per poter tornare su ciò che è rimasto in sospeso. Durante questi periodi, non è raro sperimentare contrattempi, fraintendimenti o la sensazione che le cose non stiano scorrendo come dovrebbero. Ma dietro ogni disguido si cela una domanda piĂą profonda: cosa stai ignorando? Cosa deve essere rivisto, riformulato o ritrovato? Nel 2025, la seconda retrogradazione dell’anno avviene nel segno del Leone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo, le previsioni: “Attenzione a Mercurio retrogrado in Leone, arrivano disguidi e problemi. Non è il momento di firmare contratti, tornano persone dal passato”

In questa notizia si parla di: mercurio - retrogrado - momento - oroscopo

Oroscopo 25 Aprile – 1 Maggio: Mercurio Retrogrado in Ariete e Plutone in Acquario - ?? Settimana di Decisioni e Nuove Rotte: Mercurio Retrogrado in Ariete e Plutone in Acquario?? La settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2025 si apre con una potente configurazione astrale che porta riflessioni profonde e scelte decisive.

Oroscopo, Mercurio arriva in Leone e cambia la vita di questi segni Vai su Facebook

Cosa aspettarsi dal prossimo Mercurio retrogrado a luglio; Oroscopo, le previsioni: “Attenzione a Mercurio retrogrado in Leone, arrivano disguidi e problemi; Mercurio retrogrado in Leone: luglio porta tentazioni, difficoltà finanziarie e ritorni dal passato.

Oroscopo, Mercurio e Saturno retrogradi: sciogliere i nodi prima che il karma vendichi gli ex feriti. Mentre il Leone riflette, l'Ariete si ritrova - Il cielo riporta in auge il passato (e gli ex) e invita tutti a bilanciare l’impeto con la maturità. Come scrive msn.com

Cosa aspettarsi dal prossimo Mercurio retrogrado a luglio - Sta per tornare Mercurio retrogrado, per la seconda volta in questo 2025, questa volta nel segno del Leone dal 18 luglio all’11 agosto. Riporta cosmopolitan.com