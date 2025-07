My Little Pony arriva il film in live action targato Amazon MGM Studios e Hasbro

La popolarissima serie tv animata My Little Pony prenderĂ la strada di un adattamento cinematografico "dal vero" (cioè in tecnica mista con CGI fotorealistica). Marchio partito negli anni Ottanta per i piĂą piccoli, è diventato un fenomeno trasversale da circa quindici anni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - My Little Pony, arriva il film in "live action" targato Amazon MGM Studios e Hasbro

In questa notizia si parla di: little - pony - arriva - film

Pony rubato in Abruzzo e venduto illegalmente due volte: tre denunce - Un pony rubato in Abruzzo è stato ritrovato a Napoli, in un'abitazione privata, venduto molto probabilmente illegalmente.

“Fino a 28 anni ho fatto altri mestieri per pagarmi l’affitto, cameriere, buttafuori, pony express. Dicevano che non avevo la faccia da protagonista”: il racconto di Pierfrancesco Favino” - Nel film presentato a Cannes e che apre la Quinzaine, Pierfrancesco Favino è il papà di Enzo (questo il nome della pellicola), un ragazzo di 16 anni che decide di fare l’apprendista muratore a Marsiglia.

Locanda Case Vecie offre passeggiate con pony e arrosticini - Venerdì 2 maggio ritorna l'appuntamento in collaborazione con Fattoria Erbin. Dalle 17 sarà possibile portare bambini dai 4 ai 12 anni alle Case Vecie per fare una passeggiata con i pony di Fattoria Erbin accompagnati da Benedetta.

Nexo Studios. BTS · MIC Drop (feat. Desiigner) [Steve Aoki Remix]. BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG è il film che celebra il legame unico tra i BTS e il loro fandom: una connessione che va ben oltre la musica Al cinema solo dal 30 luglio al 6 agosto Vai su Facebook

My Little Pony, arriva il film in live action targato Amazon MGM Studios e Hasbro; My Little Pony, in arrivo il film live action; My Little Pony: primo film live action in arrivo su Amazon MGM.

My Little Pony, arriva il film in "live action" targato Amazon MGM Studios e Hasbro - La popolarissima serie tv animata My Little Pony prenderà la strada di un adattamento cinematografico "dal vero" (cioè in tecnica mista con CGI fotorealistica). Da comingsoon.it

My Little Pony: primo film live action in arrivo su Amazon MGM - Arriverà presto sulla piattaforma streaming il lungometraggio non animato del celebre franchise che ha generato serie animate e giocattoli. Scrive msn.com