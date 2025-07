Jeff Bezos voleva chiamarla Cadabra Poi qualcuno ci sentì cadavere e Amazon cambiò per sempre

Il processo di naming è uno dei più importanti e difficili per un’azienda. Si può essere i migliori sul mercato ma senza un nome memorabile non si va da nessuna parte. Jeff Bezos lo sa bene. Così bene che per arrivare ad Amazon ci ha messo un sacco di tempo, schivando un paio di scelte non proprio azzeccate. Il 16 luglio 1995 nasce quello che sarebbe diventato il colosso dell’e-commerce. Anzi, l’entità che ha dato un nuovo senso alla definizione di negozio virtuale, zigzagando tra storture di ogni tipo. La prima denominazione scelta da Bezos per la sua startup fu “Cadabra”, un chiaro riferimento alla celebre formula magica “abracadabra”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

