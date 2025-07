Punk Rock Raduno a Bergamo oltre 40 band da tutto il mondo

A Bergamo arriva l’energia del punk rock indipendente. Da mercoledì 16 a domenica 20 luglio in città si terrà l’ottava edizione del Punk Rock Raduno, che coinvolgerà oltre dieci location tra cui Edoné, officine di biciclette, circoli, librerie, parchi e spazi sociali. Il festival propone cinque giorni di concerti, incontri, mostre, fanzine, vinili, attività per bambini, dj set, proiezioni, trenini speciali e tante sorprese, tutte a ingresso gratuito. Dal 2016, Punk Rock Raduno celebra la musica resa immortale dai Ramones e portata avanti da generazioni di outsider, appassionati e fan irriducibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

