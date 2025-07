Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Luglio 2025 | Marina e Roberto pronti alla guerra contro Gagliotti!

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 21 a venerdì 25 Luglio 2025: Eugenio spiazza Viola. Partono le ricerche di Assane. Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio boccia l’idea di Viola! Partono ufficialmente le ricerche del corpo di Assane! Momento di vicinanza tra Guido e Mariella! Tensioni ai Cantieri, con Gennaro sempre più spavaldo. Renato ed il suo interesse per l’Intelligenza Artificiale! Giulia avanza una proposta che lascia Rosa pensierosa!. Un sogno rivelatore, ritorni di fiamma, illusioni, tensioni. Le anticipazioni Un posto al sole, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 21 Luglio a venerdì 25 Luglio 2025, garantiscono momenti da non perdere! Vedremo che Michele, devastato dai sensi di colpa per aver allontanato bruscamente Agata, inizierà a dare sempre più credito al sogno rivelatore fatto nei giorni addietro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Luglio 2025: Marina e Roberto pronti alla guerra contro Gagliotti!

