Ancora Paltrinieri | argento ai mondiali nella 10 chilometri Ma è polemica sulla qualità dell’acqua | Si scherza con la salute degli atleti

La prima medaglia italiana dei mondiali di nuoto 2025 a Singapore arriva dall’eterno Gregorio Paltrinieri. Il campione di Carpi conquista l’argento nella 10 chilometri di fondo in acqua libere, precedendo l’australiano Kyle Lee e arrendendosi per soli 3 secondi al tedesco Florian Wellbrock. Quella di Paltrinieri è stata una gara in rimonta, viziata da un infortunio alla mano occorso durante le prime bracciate e che lo ha costretto alla risalita nel finale. «Ci ho provato. È stata una gara pazzesca con condizioni al limite che mi piacciono, ma forse con troppo caldo – ha detto l’azzurro subito dopo la gara – Ho dedicato tutto l’anno per preparare questa gara, la prima, che rompe il ghiaccio. 🔗 Leggi su Open.online