CONGIUNTIVI SBAGLIATI di Chiara De Silva | recensione

In un caotico ed allegro mix di letteratura italiana – con Dante e Petrarca che fanno da padroni -, amore, musica neomelodica e malavita campana, Congiuntivi sbagliati è l’esordio di Chiara De Silva, pubblicato da Marsilio nel 2025. Trama. Jessica è un’insegnante di Italiano, Storia e Geografia in una scuola media della periferia campana. Ama il suo lavoro, in cui mette tutta se stessa, e adora le sue classi, nonostante il contesto in cui si trova non sia semplice e far apprezzare le sue materie a questi ragazzi dal background difficile renda l’insegnamento un’ardua sfida quotidiana. Ma Jessica affronta anche altre sfide nella sua vita: convive infatti col suo fidanzato Joshua, gioielliere con uno scomodo albero genealogico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

