Al Maggiore nasce un nuovo polo | sette piani dedicati a mamme e bambini | VIDEO

Un edificio a energia zero, sicuro, accogliente, progettato per integrare maternità e pediatria in un’unica struttura moderna e funzionale. È il nuovo Polo Materno-Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Bologna, presentato ufficialmente oggi: un investimento pubblico da 64,5 milioni di euro – di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it