Allarme Garante privacy | giovani a rischio su IA

Il Garante della privacy parla dell’Intelligenza Artificiale come un’opportunitĂ , ma anche un rischio, specialmente per i piĂą giovani. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Allarme Garante privacy: giovani a rischio su IA

Garante privacy sensibilizza su Ia Meta - 18.25 "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'Ia di Meta,utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società ".

