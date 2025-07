Maxi operazione contro la ' ndrangheta | sequestrati 3 milioni di euro

Tre milioni di euro sequestrati e 32 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone che ha portato allo smantellamento di due distinti sodalizi criminali attivi tra le province di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

