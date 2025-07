Castelvetere sul Calore il FAI porta i visitatori tra storia e tradizione culinaria

Castelvetere sul Calore (AV) – Domenica 20 luglio 2025, alle ore 17:30, il borgo irpino di Castelvetere sul Calore ospiterà un evento esperienziale promosso dai volontari del FAI Giovani di Avellino, in collaborazione con la Pro Loco di Castelvetere. Un’esperienza tra gusto e identità . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: castelvetere - calore - porta - visitatori

Sabato del Vignaiolo: a Castelvetere sul Calore l’incontro tra vino, territorio e passione - Sabato 10 maggio il cuore dell’Irpinia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti del vino e della cultura enogastronomica: il Sabato del Vignaiolo, organizzato dai Vignaioli FIVI della Campania.

Castelvetere sul Calore si prepara ad accogliere Anna Tatangelo - Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della musica italiana: Anna Tatangelo sarà la protagonista assoluta del concerto in programma l’8 agosto 2025 a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino.

Castelvetere sul Calore, cappelle funebri profanate nel cimitero comunale: denunciate due persone - All’esito di mirati servizi e accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 26enne della provincia di Salerno e un 47enne di Castelvetere sul Calore (AV), ritenuti indiziati di danneggiamento e vilipendio di tombe.

Il treno irpino del paesaggio: un viaggio tra le bellezze dell'Irpinia.

Meteo Castelvetere Sul Calore - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni - 707 abitanti Dati geografici Lat: 40. Si legge su ilmeteo.it

Si chiude stasera il carnevale di Castelvetere Sul Calore - Ultima giornata, quella di oggi per il Carnevale di Castelvetere sul Calore, dal 2018 dichiarato patrimonio culturale europeo. Come scrive rainews.it