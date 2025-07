Oltre via Roma e via Pitrè anche via Parlavecchio | in arrivo tre nuovi semafori

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di un nuovo semaforo in via Roma all'incrocio con via Mariano Stabile. Amg Energia, società partecipata del Comune che si occupa di distribuzione gas, pubblica illuminazione e semafori, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Roma dichiara guerra ai pirati della strada: in arrivo 38 nuovi “occhi elettronici” ai semafori - Roma si prepara a intensificare la lotta ai comportamenti pericolosi al volante. Entro i prossimi anni, sulle strade della Capitale verranno installati 38 nuovi dispositivi elettronici ai semafori, in grado di fotografare in tempo reale chi passa con il rosso.