Collaboratori scolastici al collasso | 30?°C in corridoio uffici freschi

I collaboratori scolastici denunciano condizioni estreme: lavorano in locali oltre 30?°C, senza aria condizionata, mentre gli uffici restano freschi. Chiedono misure urgenti per tutelare la salute, pause climatiche, ventilazione adeguata e pari dignitĂ e rispetto professionale per non vivere un estate da “inferno” nelle scuole Caldo estremo nei locali dei collaboratori scolastici I collaboratori scolastici . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: collaboratori - scolastici - collasso - corridoio

Assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici: chi decide e come. Come avviene in comune diverso dalla sede di organico - L'assegnazione dei collaboratori scolastici ai vari plessi di un'autonomia scolastica è prerogativa del dirigente scolastico, nel rispetto di quanto disposto dal CCNI 25/28 in caso di plessi ubicati in comune diverso da quello sede di organico.

Ridefinizione organici ATA e mobilità verticale: cosa cambia dal 2026 per i collaboratori scolastici, le novità - Lo scorso 8 maggio si è concluso l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per ridefinire gli organici del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

Da un minimo di €5 ad un massimo di €20. In Brianza una scuola eroga buoni spesa per i collaboratori scolastici. La misura avviata ad aprile - A poche settimane dal mancato riconoscimento dell’erogazione dei buoni pasto per il personale scolastico da parte della VII Commissione del Senato, una scuola in provincia di Monza e Brianza ha trovato una maniera per fornire un compenso economico ai collaboratori scolastici.

Collaboratori scolastici: “Lavoriamo in locali dove si superano i 30 gradi. Mentre negli uffici belli al fresco” - “Grazie per l’attenzione verso una categoria spesso dimenticata”. Scrive orizzontescuola.it