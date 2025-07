Gene Gnocchi protagonista della serata benefica in favore delle persone affette da sclerosi multipla

Come è tradizione, nella fase iniziale della manifestazione "Cervia la spiaggia ama il libro" è prevista una serata all'insegna della solidarietĂ e della beneficenza, in calendario martedì 22 luglio, presso il Beach Club MarePineta Resort, a favore di Assi.Sm Odv – Associazione per le persone con.

CENA E SPETTACOLO A FAVORE DI ASSI.SM ODV Martedì 22 luglio cena e spettacolo di beneficenza presso il Beach Club Mare Pineta Resort. Live GENE GNOCCHI Programma: Ore 19:30 aperitivo Ore 20:00 cena Ore 21:30 spettacolo con GENE GNOC Vai su Facebook

